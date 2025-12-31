Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, halkın hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini vurguladı.

Öztürkler, yayımladığı yeni yıl mesajında 2026 yılına ilişkin beklenti ve temennilerini paylaştı.

Öztürkler, geride bırakılan 2025 yılının yaşanan olumsuzluklara rağmen geleceğe dair umutların korunduğu ve daha iyi bir yarın için kararlılığın yeniden teyit edildiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yıldan en büyük beklentisinin toplumsal birlik ve dayanışmanın güçlenmesi olduğunu vurgulayan Öztürkler, ülkenin kurumsal yapısının daha da sağlamlaşmasının önemine dikkat çekti.

Öztürkler, yeni yılda halkın yaşam kalitesini artıracak, sosyal adaleti güçlendirecek ve toplumsal refahı yükseltecek yasaların hayata geçirilmesinin öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirtti.

2026 yılına girerken Kıbrıs Türk tarafının arzusunun adada kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının sağlanması olduğunu dile getiren Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden hiçbir çözüm modelinin başarıya ulaşamayacağını kaydetti. Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzlaşmaz ve tek taraflı politikalarının ise adada kalıcı barışın önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini söyledi.

İsrail’in Filistin halkına yönelik baskıcı ve saldırgan tutumunun yalnızca bölgesel istikrarsızlığa değil, küresel vicdana da zarar verdiğini belirten Öztürkler, 2026 yılı için temennisinin Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, adaletin tesis edildiği ve dünyada barışın hâkim olduğu bir düzenin kurulması olduğunu ifade etti.

Yeni yılda Anavatan Türkiye’nin her alanda güçlenerek yoluna devam etmesinin Kıbrıs Türk halkı için büyük bir güvence ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Öztürkler, Türkiye’nin yükselişinin tüm Türk dünyasına umut ve ilham verdiğini belirtti.

Öztürkler, 2026 yılında Türk dünyası ile daha sıkı iş birliği kurulmasının ve ortak değerlerle hedeflerin güçlendirilmesinin öncelikler arasında yer alacağını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni yılda da yapıcı tutumun sürdürüleceğini ve halkın hak ile çıkarlarının her koşulda korunmaya devam edileceğini ifade ederek, yeni yılın başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlere, Türk milletine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi.