Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının demokrasinin ve insanlığın temel ölçütlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Hedefimiz, engelli yurttaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımını sağlamak olmalıdır” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Öztürkler, engelliliğin çoğu zaman bedenden önce zihinlerde başladığını belirterek, toplumdaki önyargıların, ayrımcı tutumların ve duyarlılık eksikliğinin engelleri büyüttüğünü vurguladı.

- "Engelli bir vatandaşımızı milletvekili olarak görmek en büyük beklentimizdir"

Yeni Meclis yerleşkesinde gelecekte engelli bir vatandaşın milletvekili olarak görev yapmasını en büyük beklentilerinden biri olduğunu belirten Öztürkler, “Bu sayede seslerinin çok daha güçlü duyulacağına olan inancımız tamdır” dedi.

Engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılmasının yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda haklarının tanınması ve korunması adına zorunlu bir görev olduğunu kaydeden Öztürkler, engelli bireylerin eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda eşit haklara sahip olmasının demokrasinin ve insanlık değerlerinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Öztürkler, topluma verilen mesajın açık olduğunu; engelli bireylerin yalnızca korunacak değil aynı zamanda yol gösterecek, katkı sunacak ve hayatın her alanında yer alacak insanlar olduğunu vurguladı.

Onlara yer vermenin, seslerini yükseltmenin ve fikirlerine değer vermenin ortak aklı zenginleştirdiğini ifade eden Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi olarak bu vizyonu güçlendirmek için her adımda engelli bireylerin yanında olmayı hedeflediklerini dile getirdi.

- "Engelli bireylerin insani ihtiyaçlarının karşılanması vicdani bir sorumluluk"

Engelli bireylerin insani ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanan maddi ve manevi desteğin yalnızca bir sosyal politika değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Öztürkler, hedeflerinin engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmakla sınırlı kalmayıp haklarını güvence altına almak ve toplumda eşit, onurlu bir yer edinmelerini sağlamak olduğunu ifade etti.

Öztürkler, engelleri ortadan kaldırarak daha eşitlikçi ve adil bir toplum inşa edilmesi gerektiğine işaret ederek, tüm toplumu bu bilinçle hareket etmeye davet etti.