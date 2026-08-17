Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, seçim tarihi konusunda Bakanlar Kurulu’ndan çıkacak kararın yol gösterici olacağını belirterek, sürecin başladığını ve kısa sürede tablonun netleşeceğini söyledi.

BRT’de katıldığı “Gündem 12” programında konuşan Öztürkler, erken seçim tartışmaları, Meclis çalışmaları, 2027 bütçesi ve güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda hükümetin çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Öztürkler, esas konunun karma oyun kaldırılması olduğunu ifade etti. Seçim tarihinin ise yasa değil, Meclis kararı olduğunu vurguladı.

Öztürkler, “Hükümet konuyu Bakanlar Kurulu’nda ele alacak, ardından Meclis’e getirecek ve karar alınacaktır” dedi.

DP ve YDP’nin de yetkili organlarında yapacakları değerlendirmelerin ardından kararlarını açıklamasını beklediğini kaydeden Öztürkler, “Henüz netleşmeyen bazı noktalar var. Kısa zamanda tablo ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Seçimle ilgili önerinin Meclis’e gelmesi, ivediliğinin alınması, ilgili komiteye gönderilmesi ve ardından Genel Kurul’da görüşülmesi gerektiğini belirten Öztürkler, siyasi partilerin eylül ayıyla birlikte saha çalışmalarını hızlandıracağını söyledi.

2027 bütçesinin yeni Meclis ve hükümete bırakılmasının daha doğru olacağını da ifade eden Öztürkler, güvenlik konusunda ise ortak paydanın huzur, asayiş ve güvenlik olduğunu vurguladı.