Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde başlatılan “sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı sanık F.Ü., bugün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Hatırlanacağı üzere sanık F.Ü., adli tatil öncesi 22 Haziran'da "16 davadan" itham edilmişti ve duruşmasına resmen başlanmıştı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur'dan oluşan heyet huzurunda gerçekleştirilen bugünkü duruşmada, İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ile sanık avukatı Doğa Zeki de hazır bulundu.

Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Direktörü Vekili Doç. Dr. Mehmet Altuntaş'ı tanık olarak dinletti.

ALTUNTAŞ: ÜNİVERSİTEDE MALİ VE AKADEMİK USULSÜZLÜKLER TESPİT ETTİK

Mahkemede yeminli şahadet veren Altuntaş, ilk olarak üniversitedeki göreviyle ilgili resmi yazıyı emare olarak sundu.

Altuntaş, 2023 yılının ikinci yarısında, üniversitede bazı maddi ve akademik usulsüzlüklerin yapıldığına yönelik söylemlerin duyulması üzerine 2024 yılının Ocak ayında İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nden 5-6 kişilik bir heyetle üniversitede görevlendirildiklerini ifade etti.

Söz konusu dönemde bazı itirafların da yapıldığını belirten Altuntaş, bu itirazların genel olarak mali ve akademim usulsüzlüklere yönelik olduğunu kaydetti.

Altuntaş, tüm bunların ışığında, kendi üniversitelerini şikayet ettiklerini dile getirerek, bu süreçte Mali Polis'le birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Öğrenci Bilgi Sistemi'ne sahte not girişlerinin yapıldığını, kayıt tarihlerinin geri çekildiğini ve FF olan harf notlarının sistemde geçer not olarak CC olarak yazıldığını anlatan Altuntaş, bu usulsüzlükleri tek tek tespit ettiklerini kaydetti.

Altuntaş, ilk tespitlerinde aklına Sefa Karahasan ile Fatma Ünal'ın isminin geldiğini belirterek, usulsüz işlem yapan üniversite görevlileri ile usulsüz işlemlerden yararlanan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

"SANIK F.Ü. BAŞARILI GÖSTERİLEREK MEZUN EDİLDİ"

Sanık F.Ü.'yle ilgili tespitlerine de değinen Altuntaş, sanığın 9 Eylül 2021 tarihinde ögrenci sistemine giriş yaptığını, bir gün sonra, yani 10 Eylül 2021'de ise sanığın kaydının bir önceki akademik yılın bahar dönemine geri çekildiğini ve aynı gün iki başarılı not girişinin de yapıldığını kaydetti.

Altuntaş, 28 Eylül 2021 tarihine kadar başka herhangi bir işlem yapılmadığını, ancak söz konusu tarihte sanığın ders seçiminin yapılarak danışmanı tarafından onaylandığını belirtti.

Bir yıl sonra, 22 Eylül 2022 tarihinde ise sanığın kaydının bir dönem daha geriye çekildiğini söyleyen Altuntaş, bu dönemde yüksek lisans tezi dahil, sanığın başarılı olarak gösterildiğini anlattı.

Altuntaş, sanığın 15 Haziran 2022 tarihinde ise sistemde mezun olarak gösterildiğini ve bir hafta sonra da sanığa sahte diploma numarası, sahte öğrenci transkripti ile sahte geçici mezuniyet belgesi verildiğini söyledi.

ZEKİ: BU OKULA ÜNİVERSİTE BİLE DENİLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet Altuntaş'ın tanık kürsüsündeki ifadesinin tamamlanmasının ardından Sanık F.Ü.'yü temsilen Avukat Doğa Zeki, tanığı istintak etti.

Avukat Doğa Zeki, Yukseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Yasası'na göre bir üniversitenin kamu tüzel kişiliğine haiz olabilmesi için YÖDAK tarafından hazıranan kuruluş tüzüğünün Bakanlar Kurulu'nca Resmi Gazete'de yayımlanmış olması gerektiğini söyledi.

Avukat Zeki'nin Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin kuruluş tüzüğünün Bakanlar Kurulu'nca Resmi Gazete'de yayımlanıp, yayımlanmadığına yönelik sorusuna Altuntaş, "Bunu biz değil, YÖDAK yapar. Biz YÖDAK'a kuruluş tüzüğümüzü sunduk" şeklinde yanıt verdi.

Avukat Doğa Zeki, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nin kamu tüzel kişiliğe haiz olmadığını, hatta bu nedenle bu okula "üniversite bile" denilemeyeceğini savundu.

DAVA 20 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Istintakın ardından Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz'in bugün için başka bir tanığının olmayacağını söylemesi üzerine Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller de davanın 20 Ağustos'a, saat 09.30'a tehir edilmesine emir verdi.