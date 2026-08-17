Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Başbakan Ünal Üstel’in güvenliğin “algıyla değil, rakamla” ölçüleceğine yönelik açıklamasını eleştirdi.

Çeler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başbakan güvenlik algıyla değil, rakamla ölçülür demiş. Yine yanlış sayın Başbakan” ifadelerini kullandı.

Güvenlik algısının yalnızca istatistiklerle ölçülemeyeceğini belirten Çeler, “Bazen tek bir olay, bütün rakamlarınızı alt üst eder. Maalesef bizdeki güvensizlik algısını yaratan çok sayıda olay oluyor hergün” dedi.

Çeler, ülkede yaşanan olaylara dikkat çekerek, “Cinayetler, tecavüzler, hırsızlıklar, oto galerilerinin kurşulanması, garip isimli çeteler, bıçaklama olayları, tehditle para isteyenler, saymakla bitmiyor” ifadelerini kullandı.

Çalışma izniyle ülkeye gelen bazı kişilerin yıllarca kaçak yaşadığını da ifade eden Çeler, güvenliğin her şeyden önce insanların kendilerini güvende hissetmesiyle ilgili olduğunu belirtti.

Çeler, “Hiçbir istatistik bu hissiyatın yerini tutamaz” ifadelerini kullanarak, rakamların elbette önemli olduğunu ancak toplumdaki güvenlik duygusunun yalnızca rakamlarla açıklanamayacağını kaydetti.

Paylaşımının sonunda ekonomik ve yolsuzluk verilerine de yer veren Çeler, “İlle de rakamlardan bahsedeceksek bu yazımı iki rakamla kapatayım” dedi.