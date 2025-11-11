Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi kargo uçağında şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri için taziye mesajı yayımladı. Başkan Öztürkler mesajında, “Milletimizin bağrından çıkan kahraman evlatlarımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Ziya Öztürkler, mesajında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fedakâr mensuplarının her zaman milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu acı olay başta Anavatan Türkiye olmak üzere hepimizi derinden sarsmıştır. Şehitlerimizin aziz hatırası, vatan sevgisiyle dolu yüreklerde sonsuza dek yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin acısını yürekten paylaşıyor, dayanışma ve kardeşlik duygularımızı bir kez daha en güçlü şekilde ifade ediyorum” dedi.