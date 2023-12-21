Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, “Şehitlerin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur” dedi.

Öztürkler, şehitleri rahmet, gazileri minnetle andığı mesajında şunları da kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, bu topraklarda her türlü baskı, zulüm ve saldırı karşında, mukavemetçi ruhu, köklü kültürü, manevi gücü ve milli şuuru ile ayakta kalmayı başarmıştır. Kıbrıs Türkü çok zor zamanlardan geçerek bugünlere gelmiştir. Gelecek kuşakların 60 yıl önce yaşanmış bu acı dolu günleri bir daha yaşamaması adına tarihten dersler alarak devletimize dört elle sarılıp, şehitlerimizin emanetlerini koruyarak, onların mücadelesini onurlandırmalıyız.

Vatanlarında gelecek nesillerin özgürce yaşaması, esaret altında kalmamaları için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizin yüreğinde taşıdığı birlik, dayanışma ve direniş ruhu her zaman mücadelemize ışık olmaya devam edecektir. Bu ruhu korumak, gelecek kuşaklara sahip çıkmak, bizler için göğsünü siper etmiş şehitlerimize karşı boynumuzun borcudur.”