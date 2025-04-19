İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, tedavisi devam eden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’i ziyaret etti.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavisi süren Önder hakkında Başhekim Dr.Tolga Dönmez ve hastane yetkililerinden bilgi alan Başkan Öztürkler, ailesi ile de bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi'ne yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, hastane çıkışında Türkiye basınına verdiği demeçte Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekilleri ve Kıbrıs Türk halkının geçmiş olsun dileklerini getirdiğini belirtti

Önder'in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Başkan Vekili olmasının yanı sıra Türk siyaseti için de uzlaşıcı tavrı ve dürüstlüğüyle bir değer olduğunu dile getiren Öztürkler, onun rahatsızlanmasının kendisini ve Kıbrıs Türk halkını çok üzdüğünü dile getirdi

Öztürkler, Önder’in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni etti.