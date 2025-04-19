Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının bölünmesine ve Türkiye karşıtlığı yapılmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde son dönemde yaşadığımız iç tartışmaları kullanmak isteyenlerin bir yandan Kıbrıs Türk halkını bölmeye çalıştığını bir yandan da Anavatan Türkiye karşıtlığı yaparak buradan sözde bir siyasi avantaj elde etme amacında olduğunu görmekteyim.

Kıbrıs Türk halkının milli ve kültürel kimliği ne kadar önemliyse Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağlarla bağlı olduğumuz hakikati de o kadar önemlidir. Bu iki unsur iç içe geçmiş, ayrıştırılamaz bir bütündür.

Türkiye Cumhuriyeti, her zaman dünyanın her yerinde ve her platformda Kıbrıs Türk halkının ve devletimizin çıkarlarını savunmaktan, gerektiğinde bunun için her türlü adımı atmaktan asla çekinmemiştir. Tarih ve milletimiz bunun şahididir.

Başta ülkemize bereket getiren asrın projesi su temini projesi olmak üzere sağlık, eğitim, yol ve alt yapı projelerinin tamamında Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşviki, imzası ve gayreti vardır.

Eğer 50 yılı aşkın bir süredir adamızda huzur içinde yaşayabiliyorsak, bölgemizde ve dünyada ortaya çıkan bütün çatışma ve gerilimlere rağmen kendimizi güven içinde hissediyorsak bunun mimarı ve koruyucusu ise kahraman Türk Ordusudur.

Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her gün daha da güçlenen, gelişen maddi ve manevi varlığında daha güçlü ve daha zengin bir gelecek için çalışmaktadır. Bu hedefe ulaşılabilmesinin yolu birlik ve bütünlüğümüzün korunması ve Anavatanımızla olan bağlarımızın ilk günkü gibi güçlü olmasıdır.

Hiç kimse veya hiçbir parti, sırf geçici ve sözde bir siyasi avantaj uğruna bu tarihsel hedeflere zarar veremez. Cumhurbaşkanı olarak buna asla müsade etmeyeceğimi ve bunun için yapılması gerekenleri dün olduğu gibi bugün de yapacağımı halkımıza saygılarımla arz ederim."