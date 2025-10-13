Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, “Biz her platformda iki devletli çözümü, egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüyü savunduk, savunmaya devam edeceğiz.” dedi ve KKTC’nin yaşaması, egemenliğin korunması ve bayrak ile toprağa sahip çıkmanın her beyanatında yer aldığını vurguladı.

Öztürkler, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Meclis Başkanı Öztürkler, TBMM’de yaklaşık bir yıl önce alınan iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü kararına benzer bir karar önerisinin geçen hafta UBP, YDP, DP ve bir bağımsız milletvekili olmak üzere 29 milletvekili tarafından sunulduğunu anımsattı.

İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi’nin yarın Genel Kurul’un gündeminde olacağını kaydeden Öztürkler, saat 11.00’de olağanüstü toplantı çağrısı yapıldığını belirtti.

Konuşmasında GKRY’nin Kıbrıslı Türklere yönelik politikalarını da eleştiren Öztürkler, Rum tarafının silahlanma faaliyetleri, egemenliğini İsrail’e devretme girişimleri ve izolasyonları artırma çabalarının dikkatle izlendiğini belirtti.

- “Sizlerden güç alıyoruz”

“Sizleri burada gördükçe gurur duyuyoruz ve sizlerden güç alıyoruz.” diyen Öztürkler, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs Türk halkını tanımadığını ifade ederek, “Biz sizlerin çocuklarıyız. Bu ülkede milli dava uğruna savaşmış, özgürlük için ölümü göze almış bir nesiliz.” dedi.

Öztürkler, TMT’nin 1960’tan 1974’e kadar üstlendiği kritik görevleri hatırlatarak, Mehmetçik ile Mücahit’in buluşmasında oynadığı rolü vurguladı.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Bayar ise “Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”nin yarın geçmesini beklediklerini belirtti.