T&T Havalimanı İşletmeciliği, 2025 yılı faaliyetleri kapsamında KKTC devletine ciro payı ödemesini gerçekleştirerek, ülke ekonomisine katkı ve desteğini bir kez daha ortaya koydu.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nın hem havacılık hizmetlerinde hem de ekonomik katkı alanında KKTC için önemli bir değer yarattığı vurgulandı.

Bu kampsamda, T&T Havalimanı İşletmeciliği KKTC Maliye Bakanlığı’na 2025’in Temmuz- Ağustos- Eylül aylarını kapsayan üçüncü dönem ciro paylaşımı olan KDV dahil 426 milyon 994 bin 572,91 TL’lik ödemeyi gerçekleştirdi.

Turanlı: Ercan Havalimanı, KKTC’nin ekonomik gelişimine katkısını sürdürüyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ercan Havalimanı olarak yalnızca yolcu taşımacılığında değil, aynı zamanda KKTC’nin ekonomik gelişimine katkı sağlama konusunda da sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz.

2025 yılının üçüncü dönem Ciro payı olan toplam 426 milyon 994 bin 572,91 TL ödememizi tamamlayarak KKTC devletine olan taahhütlerimizi yerine getirdik. Bu katkının ülke ekonomisine ve kamu maliyesine pozitif yansımalar yaratmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Yıl sonu 5 milyon yolcu hedefini aşacağız

Emrullah Turanlı ayrıca, işletmenin gelecek hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu:

“2025 yılı sonunda 5 milyon yolcu hedefimizi aşmayı öngörüyoruz. Yolcularımıza daha modern, konforlu ve güvenli bir seyahat deneyimi sunmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. KKTC’nin vizyon projelerinden biri olan Ercan Havalimanı’nı, bölgenin önemli bir ulaşım merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Ercan Havalimanı İşletmesi olarak, sürdürülebilir büyüme ve hizmet kalitesi anlayışıyla KKTC ekonomisine katkı sağlamayı, ülkenin havacılık alanındaki prestijini artırmayı ve geleceğe güvenle bakan bir vizyonla faaliyetlerini sürdürme hedefine devam ediyoruz.”