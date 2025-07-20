Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 51.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Türkiye’den siyasi partilerin temsilcilerini kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, sırasıyla İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Anahtar Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın ve beraberindeki heyetler ile görüştü.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabullerde Başkan Öztürkler, Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz coşkusuna ortak olan siyasi parti temsilcilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.