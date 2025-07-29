Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle KKTC sağlık sisteminin yeni bir çağın eşiğinde olduğunu vurguladı.

Öztürkler, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC’ye her alanda olduğu gibi sağlık alanında da yaptığı yatırımların, halkın yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu kaydetti.

Öztürkler yazılı açıklamasında, sağlık sisteminin güçlenmesine vesile olan bu yatırımların, özellikle altyapı ve erişilebilirlik açısından büyük önem taşıdığını, Değirmenlik Sağlık Ocağı, Maraş Sağlık Merkezi, Güzelyurt Devlet Hastanesi Girne Asker Hastanesi ve Girne Devlet Hastanesi'nin bu vizyonun somut örnekleri olduğunu ifade etti.

Temeli atılan yeni devlet hastanesinin, çağdaş tıbbın gerekliliklerine uygun, ileri teknolojiyle donatılmış bir sağlık üssü olacağını belirten Öztürkler, "Türkiye'nin sağlık vizyonu, bizlere bir projeksiyon sunmuş; aynı zamanda KKTC’nin sağlık mimarisine yön vermiştir." dedi.

Sağlık alanında atılan bu kararlı adımların, Başbakan Ünal Üstel’in vizyonu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in özverili çalışmaları sayesinde başarıyla hayata geçirildiğini vurgulayan Öztürkler, "Bakanlığımızın yürüttüğü reformlarla birlikte hem şehir merkezlerinde hem kırsalda halkımız sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin biçimde ulaşabilmektedir. Bu gelişmeler sadece fiziki yatırımlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda sağlık personelinin eğitimi, tıbbi cihazların modernizasyonu ve hizmet kalitesinin artırılması gibi birçok alanda ilerleme sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

KKTC vatandaşları ile ülkeye gelen misafirlerin artık daha güvenli, daha kapsamlı ve insan odaklı bir sağlık sistemine sahip olduğuna dikkat çeken Öztürkler şunları kaydetti:

"TC’nin desteğiyle KKTC sağlık sistemi yeni bir çağın eşiğindedir. Hep birlikte çalışarak, bu gelişmeleri koruyup daha ileriye taşıyacağımıza inancım tamdır. Sağlık, hepimizin ortak geleceğidir; bu gelecek için el birliğiyle emek vermeye devam edeceğiz.”