Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ulusal Gönüllüleri Gezi Topluluğu Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına yönelik gönüllü çalışmalar ve gezi faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Başkan Öztürkler, Türk milletinin gönül coğrafyasının tarihsel derinliği ve kültürel zenginliğiyle geniş bir anlam taşıdığını belirterek, “Türk milletinin gönül coğrafyası kadimdir, geniştir. Gördüğüm kadarıyla özellikle Türk yurtlarını, atalarımızın izlerini taşıyan toprakları geziyorsunuz. Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkeler rotanızda vardı, bir de Kıbrıs’ı eklediniz. Bu, tarihimize ve kimliğimize sahip çıkmanın en güzel yollarından biridir” dedi.

1571 yılından itibaren Kıbrıs’ta Türk milletinin izinin bulunduğunu hatırlatan Öztürkler, bu topraklardaki Türk varlığının, sadece bir tarihsel gerçeklik değil, kültürel bir süreklilik olduğunu söyleyerek, bu mirasın, köklü bir geçmişten güçlü bir geleceğe taşındığını vurguladı.

Öztürkler, Kıbrıs’ın bir eğitim adası olarak da öne çıktığını kaydederek, Prof. Dr. Gökçe’nin eğitimci kimliğiyle gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kendisinin de bir eğitimci olduğunu anımsatan Başkan Öztürkler, “Kıbrıs, sadece tarihiyle değil, aynı zamanda bilim ve eğitim alanındaki potansiyeliyle de Türk dünyası için önemli bir merkezdir” dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.