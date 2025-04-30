Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı

Meclisten verilen bilgiye göre, Öztürkler mesajında şunları kaydetti:

“Toplumlar için emek, kalkınma ve ilerlemede en temel değerdir.

Ülkemizde alın teriyle, özveriyle çalışan tüm emekçilerimiz, sadece ülke ekonomisinin değil, aynı zamanda sosyal adaletin de teminatıdır.

1 Mayıs, için bir farkındalık günü olmasıyla, emekçilerin hak arayışlarını, birlik ve dayanışmalarını simgeleyen, aynı zamanda çalışma hayatının daha adil ve insani koşullarda sürdürülmesi için çağrılar yapılması bakımından önemli bir gündür.

Bu anlamlı günde, emeğiyle hayatımıza değer katan tüm işçi ve emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olan emeğe saygı ilkesi doğrultusunda, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemiz işçileri olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum.”