Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Genç TV'nin yeni yaşını kutladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bu yana, halkımızın doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşmasında önemli bir rol üstlenen Kıbrıs Genç TV, sadece bir medya kuruluşu olmanın ötesinde, demokrasimizin güçlenmesine ve toplumsal bilincin gelişmesine katkı sağlayan değerli bir platform olmuştur.

Yayına başladığı ilk günden itibaren halkın sesi olmayı ilke edinen Kıbrıs Genç TV’yi ve bu başarıda emeği geçen tüm yönetici, çalışan ve basın emekçilerini gönülden tebrik eder; yayın hayatlarında daha nice başarılı yıllar dilerim."