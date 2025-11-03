Lefkoşa’da meydana gelen ‘Vahim Zarar ve Ciddi Darp’ suçlarından tutuklanan Phillip Ada Sertel mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Emre Özdiken, olguları aktardı. Polis, 3 Kasım 2025 tarihinde saat 00.15 sıralarında Lefkoşa’da Yıltan Muslu Sokak’taki bir apartman boşluğunda, zanlının araç park yeri anlaşmazlığı gerekçesiyle aynı apartmanda sakin Y.D.’nin yüzüne başı ile vurduğunu, burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet vererek ciddi şekilde darp edip vahim zarara uğrattığını belirtti.

Polis, müştekinin aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine giderek tedavi olduğunu ve doktor raporunda burnunda kırık tespit edildiğini açıkladı. Zanlının aynı gün tutuklandığını ve doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, 2 tanığın ifadesinin alındığını ve zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve bir kefilin 600 bin TL kefalet senedi imzalamasına karar verdi.