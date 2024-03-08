Lefkoşa Belediye Tiyatrosu (LBT) tarafından sahnelenen, Kieran Lynn'in yazdığı, Kıymet Karabiber'in yönettiği "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu, 12-17 Mart tarihleri arasında İstanbul-Üsküdar Muhsinzade Sahnesi'nde altı temsil yapacak.

LBT tarafından verilen bilgiye göre oyun İstanbul Şehir Tiyatrolarının daveti üzerine Şehir Tiyatrolarının programına dahil olacak.

Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı'nın rol aldığı "Parkta Güzel Bir Gün" oyunu, İstanbul turnesi sonrası Lefkoşa Arabahmet Sahnesinde sahnelenmeye başlayacak.

Biletlerin satışı biletinial.com adresinden ve gişeden devam ediyor.