Girne'de pazar günü yapılacak “Pasha Group Girne Yarı Maratonu” için kayıtlar devam ediyor.

Girne Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl beşincisi yapılacak Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024, KKTC’de uluslararası düzeyde olan ve toplam 435 bin TL’lik ödülü ile en yüksek ödül değerine sahip olan yarı maraton olma özelliğini taşıyor.

Girne Belediyesi Maraton Komitesi’nin verdiği bilgiye göre, Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde start verilecek olan “Pasha Group Girne Yarı Maratonu 2024” 3 kilometre halk koşusu, 10 ve 21 kilometre klasmanları olmak üzere üç farklı klasmanda ve 9 ayrı yaş kategorisinde yapılacak.

75 bin TL ödül verilen genel klasmanların yanı sıra bu yıl ilk kez 9 ayrı yaş kategorisinde (kadın/erkek) 360 bin TL ödül dağıtılacak. Ödüller genel klasmanlarda ilk 3’e giren sporculara, yaş kategorilerinde ise ilk 4’e girenlere verilecek.

Yine bu yıl KKTC sporcuları içinde genel klasmanda ilk üçe giren kadın/erkek kategorilerindeki sporculara “Adidas Girne Özel Ödülü” verilecek.

10 kilometre ve 21 kilometre sporcuları için kayıtlar cumartesi saat 18.00’e kadar devam edecekken, 3 kilometre kayıtları pazar günü 10.45’e kadar etkinlik alanında yapılabilecek.

Başvurular, 10 ve 21 kilometre kategorileri için çevrim içi olarak www.alivex.com adresinden, 3 km halk koşusu için ise Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Sosyal Yaşam Merkezi (eski belediye binası), Girne muhtarlıklarından ve gezici kayıt ekipleri aracılığıyla olacak.

- Çipli göğüs numaraları ve kitler cumartesi verilecek

Ayrıca 10 ve 21 kilometre sporcuları için çipli göğüs numaraları ve kitleri cumartesi günü 15.30 – 18.30 arasında, Grand Pasha Girne Hotel’de yapılacak “Makarna Partisi”nde teslim edilecek.

Düzenlenecek maratonda koşucuların sahip olduğu göğüs numaralarında yer alan çipler sayesinde, koşucuların birebir takibi yapılarak, sporcuların doğru parkurda bulunup bulunmadıkları kontrol edilebilecek. Sistem sayesinde hakemler, kontrol merkezinde anında canlı takip ve sonuç verme şansına sahip olacak. Ayrıca 21 kilometre koşusunda araç üstü kronometre sistemi sayesinde, koşucular anlık sürelerini takip etme şansına sahip olacaklar.

Girne Yarı Maratonu’nun bu yılki geliri ise Girne Belediyesi sınırları içindeki okullara bina yardımı ve bakım onarım amacı için harcanacak.