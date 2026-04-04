Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, grev süreci nedeniyle eğitimde sınavların erteleneceğini duyurdu.

Girne’de yapılan açıklamada konuşan Maviş, grev olması durumunda hayatın duracağını ve planların erteleneceğini ifade ederek, “Grev varsa, hayat duruyorsa, planlar ertelenir. Bir dönem başarının bedelini ödemeyenler, bir ömür boyu başarısızlığın bedelini ödeyecektir” dedi.

Eylemlere devam edeceklerini vurgulayan Maviş, “Bizler bu bedeli ödemeye hazırız. Korkmuyoruz, her türlü eylemi gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Velilere de çağrıda bulunan Maviş, “Bir eğitimci olarak anne babalara şu çağrıyı yapıyorum: Çocuğunuzu emanet ettiğiniz öğretmene güvenin. Eksiğini de tamamlar, sınavını da daha sonra yapar” dedi.

Maviş, ekonomik koşullara da değinerek, “Bugün vereceğimiz sınav, yüzde 7.07’ye razı olup evde oturmak değil, sokağa çıkmaktır. Okullar da duracak, hayat da duracak, sokakta olacağız” ifadelerini kullandı.