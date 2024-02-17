Açıklama Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristler üs bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Tespit edilen teröristler, komandolar tarafından ateş altına alındı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristleri açtığı ilk ateşte yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay şehit oldu, 1 askerimiz de yaralandı. Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.