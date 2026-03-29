Eski Başmüzakereci ve eski Bakan Raşit Pertev, İngiliz üslerinin geleceğine ilişkin yürütülen diplomatik süreçler hakkında yaptığı değerlendirmede, Kıbrıslı Rum tarafının bu konuda planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini, buna karşılık Türk tarafında somut politika üretimi ve girişim eksikliğinin dikkat çektiğini belirtti.

Rum tarafının İngiliz üslerinin gelecekteki statüsüne ilişkin kapsamlı planlar hazırladığını, İngiltere ile müzakerelere başladığını ve uluslararası kurumlarla bu konuda destek arayışı içinde temaslar kurduğunu belirten Pertev, bu gelişmelerin tesadüfi değil, planlı bir stratejinin sonucu olduğunu vurguladı.

Buna karşılık Türk tarafında somut bir girişim görülmediğini ifade eden Pertev, “Her gün Rum tarafını eleştirmek kolaycılıktır. Eleştiri yerine politika üretmek gerekir. İngiliz üslerinin geleceği gibi stratejik bir konuda boş nutuklar değil, somut adımlar gerekmektedir”dedi.

PERTEV’DEN ÜÇ SOMUT ÖNERİ

Pertev, İngiliz üslerinin geleceği konusunda Türk tarafının etkin bir aktör olabilmesi için gecikmeden atılması gereken üç temel adımı da sıraladı:

* Net bir politika hazırlanmalı

İngiliz üslerinin geleceğine ilişkin Türk tarafının açık ve tutarlı bir devlet politikası ve buna bağlı olarak planların oluşturması gerektiğini belirten Pertev, bu politikanın kısa vadeli tepkiler yerine uzun vadeli stratejik hedeflere dayanması gerektiğini ifade etti.

* BM çerçevesinde kurumsal mekanizma kurulmalı

Üslerin geleceğinin iki toplumlu süreçlerden bağımsız düşünülemeyeceğini belirten Pertev, Birleşmiş Milletler çerçevesinde toplumlar arası görüşmeler çerçevesinde kurulacak bir mekanizma ve gerekirse iki toplumlu komite veya çalışma gurubunun gecikmeden oluşturulmasının önemine dikkat çekti. Bu önerinin Kıbrıs Türk tarafınca ivedilikle masaya getirilmesi gerektiğini vurguladı.

* İngiltere ile doğrudan temas başlatılmalı

Pertev, Türk tarafının görüşlerinin doğrudan İngiltere’ye iletilmesi ve düzenli bilgi akışının sağlanmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, resmi temasların gecikmeden başlatılması gerektiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda Pertev, İngiliz üslerinin geleceği gibi stratejik konularda pasif kalmanın uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Pasiflik çözüm değildir. Pasiflik risk üretir. Artık nutuk değil, somut adım zamanıdır.”