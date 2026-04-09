ABD ile İran arasındaki kırılgan ateşkesin ardından İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulundu.

Pezeşkiyan, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak nitelendirdi.

Saldırıların devam etmesi halinde diplomatik sürecin anlamını yitireceğini belirten Pezeşkiyan, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir” ifadelerini kullandı.