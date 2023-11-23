Polis Genel Müdürlüğü, kadına şiddet rakamlarını paylaştı; 10 ayda 831 şikayet ve başvuru yapıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü, “25 Aralık Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” öncesinde kadına şiddet rakamlarını paylaştı.

"Kadınlarımız her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır" başlığıyla yayınlanan rakamlarda 01 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 tarihleri arasında Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine; 1’i Cinayet, 423’ü Fiziksel Şiddet, 181’i Sözlü Şiddet, 17’si Cinsel Şiddet ve 209’u Diğer Konular olmak üzere toplam 831 şikayet ve başvuru yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kadına yönelik şiddet konularındaki suçlarla daha etkin mücadele etmek ve halkımıza daha hızlı hizmet sunabilmek adına, 2018 yılında sadece Lefkoşa Polis Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen 'Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi', 2021 yılında Polis Genel Müdürlüğü ve tüm İlçe Polis Müdürlüklerinde de faaliyete geçirilmiştir.

01 Ocak 2023 ile 21 Kasım 2023 tarihleri kapsayan süre zarfında, kadına yönelik şiddet konularında Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubelerine; 1’i Cinayet, 423’ü Fiziksel Şiddet, 181’i Sözlü Şiddet, 17’si Cinsel Şiddet ve 209’u Diğer Konular olmak üzere toplam 831 şikayet ve başvuru yapılmıştır.

2023 yılı içerisinde, Polis Genel Müdürlüğüne yapılan kadına yönelik şiddet konularındaki tüm şikayet ile başvurular anında değerlendirilerek hassasiyetle soruşturulmuş ve her zaman olduğu gibi gerekli yasal işlemler süratle yapılmıştır.

Polis Genel Müdürlüğü olarak, kadına yönelik şiddet konularındaki suçlara karşı sürdürdüğümüz mücadelemiz sıfır tolerans ilkesiyle aynı hassasiyetle devam edecek olup, polise yansıyan şikayetlerin yasalar çerçevesinde değerlendirilerek gerekli yasal işleme gidileceğinden kimsenin şüphesi olmasın."