Polis Genel Müdürlüğü can ve mal güvenliği için yeni yıl kutlamaları sırasında ateşli silah kullanılmaması; alkollü içki tesiri altında ve süratli araç sürülmemesi; çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda 3 yaşından küçük çocukların taşınmaması uyarısında bulundu.

PGM halkın huzur ve güvenliği için yeni yılda da 24 saat kesintisiz görevde olacağını da vurguladı. Yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında yaşanabilmesi amacıyla tüm emniyet ve trafik tedbirlerinin alındığını kaydeden PGM önlemleri en üst seviyeye çıkardığını bildirdi.

PGM’den yapılan açıklamada, halktan gelecek şikayet ile yardım taleplerini değerlendirmek ve süratle hizmet verebilmek için her zaman olduğu gibi “155 Polis İmdat", “156 Narkotik", “199 İtfaiye" ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olunacağı kaydedildi.

-"Alkollü araç kullanmayın...Önceliğiniz sürat değil gideceğiniz yere sağlıklı varmak olsun"

Can ve mal güvenliği için alkollü içki tesiri altında ve süratli araç kullanılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, "Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetinden faydalanınız. Süratli araç kullanmayın. Trafikte önceliğiniz sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli, cep telefonu ile konuşmamalı veya mesaj yazıp okumamalıyız. Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız." denildi.

-Çocuk araç koltuğu...

Çocuk araç koltuğu bulunmayan motorlu araçlarda 3 yaşından küçük çocukların taşınmasının yasak olduğu hatırlatılan açıklamada, şu uyarılada bulunuldu:

"Boyları 135-150 cm arasında olan çocukların, motorlu araçların arka koltuğunda oturup emniyet kemeri takması ve boyları 135 cm’den kısa olan çocukların ise arka koltuğa monte edilecek çocuk araç koltuğuna oturup, emniyet kemeri takması zorunludur. Boyları 150 cm’den kısa olan çocukların, motorlu araçların ön koltuğuna oturması yasaktır. Motorlu araçlar içerisinde seyahat etmekte olan herkesin mutlaka emniyet kemeri takmasını sağlayınız. Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlerkli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla koruyucu kask takmak zorunda olduklarını hatırlatırız. Sizin veya başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananlar ile trafik kurallarına uymayanları çekinmeden polise ihbar ediniz.”

- Ateşli silah uyarısı..." Ateşli silah kullanımına karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilecek"

Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanılmaması uyarısı da yapılan açıklamada, açılan ateşin çevrede ve yüksek binalarda bulunan şahıslara zarar verebileceğine dikkat çekildi ve şunlar ifade edildi:

“Ateşli silah kullanmanın suç olduğunu, hale göre mahkumiyet halinde 7 ile 10 yıla kadar hapislik cezası verilebileceği ve ateşli silah kullanmaya karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edip, suç faillerini tespit ederek aleyhlerinde yasal işleme gidileceğini hatırlatırız.”

Evden ayrılmadan önce güvenlik sistemlerinin ve varsa güvenlik kameralarının aktif olduğundan emin olunması gerektiği belirtilen açıklamada, kapı ve pencerelerin mutlaka kilitlenmesi, elektrikli cihazların ve prizlerin kontrol edilerek yangına sebebiyet vermeyecek şekilde tedbir alınması istendi.

Polis Genel Müdürlüğü şu hususların da altını çizdi:

"Trafikte can kaybı, ağır yaralanma ve maddi kayıplara sebep olarak bizlere ve halkımıza derin üzüntü veren trafik kazalarına hep birlikte “DUR” diyebilmek için alınan polisiye tedbirlerin yanı sıra, araç sürücüleri ile yolu kullanan yayaların da trafik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatırız.

Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların yaşanmaması en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, siz değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2026 yılının halkımıza, Devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”