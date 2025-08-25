Polis Genel Müdürlüğü (PGM), trafikte güvenlik seviyesinin artırılması ve sürücülere daha emniyetli sürüş sağlanması amacıyla "Gönüllü Trafik Denetçisi" uygulaması başlatıyor.

Gönüllü şahıslar trafik güvenliği hakkında bilgilendirme eğitimi alacak ve günlük hayatlarında trafikte tanık oldukları tehlike yaratan olayları gereğinin yapılması için PGM’ye bildirecek.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, gönüllülük esasına dayanan bu uygulamayla, polis ile halkın trafik güvenliği için birlikte çalışıp, trafikte tehlikeye sebep olan olay ve trafik kazalarına birlikte “dur” diyecekleri ifade edildi.

Başvurular, Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi www.polis.gov.ct.tr veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edilecek başvuru formu ve istenen belgelerle birlikte 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. İlçe polis müdürlüklerine şahsen yapılması gereken başvurular için gereken forma https://polis.gov.ct.tr/website/Release/DownloadFile/91 linkinden de ulaşılabilecek.

-Eğitime katılacak şahıslarda aranan özellikler

Açıklamada, "Gönüllü Trafik Denetçisi" adaylarında “KKTC vatandaşı olmak, 30-65 yaş aralığında olmak, en az lise mezunu olmak, en az 10 yıllık sürücü belgesine sahip olmak, adli sicili temiz olmak ve yüz kızartıcı herhangi bir suç işlememiş olmak, alkollü içki tesiri altında veya sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından ceza almamış olmak ve ölümle neticelenen trafik kazasına karışmamış olmak.” aranacak.

Açıklamada, ayrıca başvurularla ilgili detayların daha sonra duyurulacağı da belirtildi.