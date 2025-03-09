Girne’de faaliyet gösteren bir aksesuar mağazasına müşteri olarak giden E.H.İ.’nin (E-53), işletme içerisindeki masa üzerine bulunan işyeri çalışanına ait cep telefonunu çaldığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre olay dün, saat 11.30 sıralarında, meydana geldi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Konu cep telefonu ise tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı.

-Lefke ve Yedidalga’da “hintkeneviri tasarrufu”ndan 2 kişiye tutuklama

Lefke ve Yedidalga’da “hintkeneviri tasarrufu”ndan 21 ve 25 yaşlarında iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.U.K.’nin (E-21) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 0,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Aynı gün saat 23.30 sıralarında, Yedidalga’da Ecevit Caddesi üzerinde, Lefke Polis Karakolu’na bağlı ekipler tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen F.G.’nin (E-25) üzerinde aramada, tasarrufunda yaklaşık 1,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

-Girne’de aracında “ahşap sopa” bulunduran kişiye yasal işlem

Dün, saat 23:50 sıralarında, Girne’de, polis ekipleri tarafından A.P.’nin (E-20) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda ahşap sopa bulundurup taşıdığı tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs aleyhinde “tecavüz-i alet taşımak”tan yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de “sarhoşluk ve rahatsızlık”: 2 kişi tutuklandı

Girne’de alkollü içki tesiri altında sarhoş olan iki kişi “çevreye rahatsızlık” vermekten ötürü tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya gece yarısı, saat 00:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restorana ait araç park yeri içerisinde, S.Y.(E-36) 283 miligram ve H.Y.(E-27) ise 235 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi. Söz konusu şahıslar “suçüstü” tutuklandı.

- İzinsiz ikamet eden 1 kişiye yasal işlem

Dün, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

- Değirmenlik’te araç yangını

Dün, saat 20.00 sıralarında, Değirmenlik’te Samandağ Sokak’ta, park halinde bulunan Mehmet KAYA’nın kullanımındaki LD 952 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu, aracın makine ve iç kısmı ile ön farları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise kaporta boyası zarar gördü ve yan camları da patladı.

Soruşturma devam ediyor.