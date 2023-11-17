İthal edilen balıkların gümrüklenmesinde sahte belge düzenleyerek yaklaşık 6 bin TL’lik para elde eden B.U. (E-35) tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, sözkonusu şahıs, ithal edilen balıkların 31 Ekim’de Ercan Havalimanı’ndan ülkeye girişinde yaptığı gümrükleme işleminde, yol ve yemek ücretine ilişkin sahte faturalama yaparak 2 bin 895 TL’lik ek mesai ücretine, sahte fatura düzenleyerek 6 bin 104 TL’lik yol ve yemek gideri ekledi ve tüm masrafı 9 bin olarak gösterdi.

6 bin 104 TL’lik parayı sahtekarlıkla temin etmeye teşebbüs eden şahsı tutuklayan polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

- Evin bahçesinden kaçan pitbul başka köpeği ısırdı; sahibi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Lefkoşa’da dün saat 07.00 sıralarında evin bahçesinden kaçan pitbul cinsi köpek, aynı bölgede ikamet eden başka bir şahsa ait iki aylık pitbul cinsi köpeği ısırarak, telef olmasına neden oldu.

Polis, “bakmakla sorumlu olduğu köpeğin yaratabileceği tehlikeye karşı önleyici tedbir almayı ihmal eden” A.K.(K-72) aleyhinde yasal işlem başlatıldığını bildirdi.

Soruşturma devam ediyor.

- Lefkoşa ve Girne’de trafik kazası

Girne’de dün 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da ise 20.40 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Her iki kazada da yaralananlar oldu.

26 yaşındaki Muhammet Ali Doğru, Karaoğlanoğlu Caddesi'nde yönetimindeki 70 ABU 420 plakalı motosikletle dikkatsizce seyir halindeyken önünde ayni istikamette seyreden Yağmur Osmanoğulları (K-21) yönetimindeki HZ 264 plakalı salon araca sağından dolaşmaya çalışırken çarptı. Kaza sonucu yaralanan Doğru, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi'ndeki kaza ise, Derviş Aksoy’un (E-22), yönetimindeki GH 199 plakalı araçla doğu istikametinde süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada, İntergaz önlerine geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçip aynı yol üzerinde batı istikametine doğru seyreden Ahmet Çapur (E-41) yönetimindeki KZ 324 plakalı kamyonet araçla çarpışması sonucunda oldu. Kaza sonucu yaralanan Derviş Aksoy ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ömer Başdaş ile diğer araç sürücüsü Ahmet Çapur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Derviş Aksoy tutuklandı, soruşturma devam ediyor.