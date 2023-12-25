Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile Kuzey Irak Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi, Irak ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yükseköğretim kurumları arasında iş birliğini geliştirmek amacıyla bir toplantı yaptı.

Kuzey Irak Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi başkan ve üyeleri, Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nu ziyaret etti.

Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Turgay Avcı kabulde yaptığı konuşmada “Yola çıkarken hedefimiz kaliteli eğitimden ödün vermeden tüm üniversitelerimize destek vermek ve adanın en önemli sektörü olan eğitim sektörünü daha da yukarıya taşımaktı. Ekibimizle birlikte bu amaç için istikrarlı bir şekilde yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Avcı, ayrıca öğrenci memnuniyeti ve öğrencilerin birer uzman olarak ülkelerine dönmesinin önemine de vurgu yaptı.

Kuzey Irak Kalite Güvence ve Akreditasyon Dairesi Başkanı ise, davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, iki kurum arasında iş birliklerinin devam edeceğine inanç belirtti.