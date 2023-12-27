İskele’de mülke tecavüz edip, ev sakinini darp ederek, evdeki 40 bin Dolar ve ziynet eşyalarını çalan 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, A.K.(E-23), F.M.(E-26), M.M.(E-21) ve A.K.(E-21) dün saat 20.30 sıralarında, M.H.K.’nin (E-39) kaldığı apartman dairesinin kapısını açarak, mülke tecavüz etti.

Söz konusu 4 kişi daha sonra ev sakini M.H.K.’nin ellerini bağlayıp darp ederek, 40 bin ABD Doları nakit para, valiz, çanta, dizüstü bilgisayar, dört adet kadın kol saati ve çeşitli ziynet eşyalarını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine, bahse konu şahıslar tespit edilerek, tutuklandı.

-Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kuyumcu dükkanında çalışan V.Y. (E-34), Ekim ayı içerisinde, işyeri sahibine ait olan 71 adet pırlantayı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren başka bir kuyumcu dükkanına 37 bin ABD doları karşılığında sattıktan sonra, 10 bin ABD dolarını işyeri sahibine teslim edip, geriye kalan 27 bin ABD dolarını çaldı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine V.Y. tutuklandı.

-Eczaneden bir kutu vitamin çalan kişi tutuklandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren bir eczaneye dün saat 15.30 sıralarında müşteri olarak giden Y.V.’nin (K-19), eczane içerisinde satışa sunulan 512.47 TL değerindeki bir kutu vitamini çaldığı belirlendi. Y.V. tutuklandı.

-İki adet tüp çalan kişi tutuklandı

Gönyeli’de, 17 Aralık’ta, bir ikametgahın garajı içerisinde muhafaza edilen iki adet dolu mutfak tüpünün çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.C.B.(E-22) tespit edilerek, tutuklandı.

-Benzin çalan ve market kapısını açmaya teşebbüs eden 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir işyerinin önünde park halinde bulunan iki motosikletin yakıt depolarından, M.S. (E-18) ve A.G.K.’nin (E-17), 11 Aralık tarihinde saat 02.30 sıralarında, tespit edilemeyen miktarda benzini çaldıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturma kapsamında M.S. ve A.G.K’nin ayrıca aynı gün saat 02.00 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir marketin kapısını da, suç işlemek kastıyla açmaya teşebbüs ettikleri tespit edildi.

Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon kapsamında kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 16.30 sıralarında, K.G.E.(E-25) ile C.U.’nun (E-28) üzerlerinde ve kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada, tasarruflarında toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu inanılan madde tespit edilerek, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Yasadışı bahis ve kumar sitesine canlı destek ve finans hizmeti sağlayan 7 kişi tutuklandı

Girne’de dün Mali Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri tarafından iki ayrı ikametgâhta gerçekleştirilen operasyon kapsamında S.A.(K-27), L.Y.(K-47), Ö.B.Ö (E-30), F.K.(E-31), T.K.(E-32), D.Ö.(E-31) ve F.Z.D.’nin (E-27) yasadışı bir bahis ve kumar sitesine internet üzerinden canlı destek ve finans hizmeti (call-center) sağladıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz toplam 6 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Doğuş Çelik bulundu

21 Aralık tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa’da sakin Doğuş Çelik (E-30) bulundu.

Gazimağusa-Karpaz Anayolu üzerinde bulunan Exotic Otel yakınlarında bu sabah 06.30 sıralarında, Levent Güler (E-39) 262 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VS 586 plakalı salon araçla İskele istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Polis açıklamasına göre, yolun sağından çıkarak yol kenarında yaklaşık 1,5 metre derinlikteki su kanalına düşüp durabilen ve kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Güler, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmasına müteakip tutuklandı.

Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerindeki İnönü kavşağında, İsmail Öğüt (E-61) yönetimindeki ED 402 plakalı salon araçla, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola giriş yaptı.



Polis açıklamasına göre, Öğüt, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Kudret Sertoğlu (E-47) yönetimindeki KV 501 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Bugün saat 12.00 sıralarında yaşanan kaza sonucu yaralanan KV 501 plakalı araçtaki yolcu Rozalinda Bonilla’nın (K-47), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.