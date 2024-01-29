Polis Basın subaylığı tarafından yayınlanan bültende şu haberlere yer verildi:

"ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

29.01.2024 tarihinde, saat 07:15'te Lapta’da sakin Ahmet ŞAHİN (E-48) ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

28.01.2024 tarihinde, Karaoğlanoğlu'nda ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunan Sadun ÇAĞLAR (E-51)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

28.01.2024 tarihinde, Girne’de, faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalışmakta olan G.S.(E-30)’nin, kasa içerisinde muhafaza edilmekte olan işletmeye ait 62,250 TL, 12,266 Dolar, 10.000 Euro ve 2095 Stg nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs Ercan Havalimanından çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.T.F.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK VE MUHACEREET YASASINA AYKIRI HAREKET

28.01.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis tarafından gerçekleştirilen kontrol ve denetimler sonucunda, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi ve ülkeye turist vizesi ile giriş yapan 9 kişinin ise çalışma izinleri olmadıkları halde çalıştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK DENETİMLERİ

28.01.2024 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1520 araç sürücüsü kontrol edildi ve 279’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanamak, 16’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 89’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 409 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 14 araç ise trafikten men edilmiştir.

TRAFİK KAZASI

1. 28.01.2024 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu'nun 12-13 km arasında, Büşra ÇELİK (K-24) yönetimindeki PR 921 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkıp toprak sete çarparak takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

2. 29.01.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Shenıce Öykü SENOVA (K-25 108 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JP 551 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu kavşağı yakınlarından sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundan çıkarak demir bariyerlere çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan araç tekrar yol içerisine girip orta refüjü ayıran beton bariyerlere çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

3. 29.01.24 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa - Karpaz Anayolu 10-13 km’leri arasında çift şeritli yolda, Mehmet ÇELİK (E-78) yönetimindeki ML 053 plakalı salon araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu şeridini muhafaza etmeyerek emniyet şeridine geçmesi sonucu o esnada emniyet şeridi içerisinde durmakta olan Osman BATULAR (E-51) yönetimindeki RHA 4124 plakalı aracın sağ arka kısmına aracının çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olan Ayşe BEŞTEMUR ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan Hasan KURT (E-48) Gazimağuda Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır. Kazada ağır yaralanan Ayşe BEŞTEMUR Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağuda Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Soruşturma devam etmektedir."