Bafra’da faaliyet gösteren bir otelden 42,1 kilogram ağırlığında bonfile türü donmuş et çalan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, 16-18 Kasım tarihleri arasında, Bafra’da faaliyet gösteren bir otelde çalışan G.U. (E-35) ve E.Y.’nin (E-42) yaptığı olayın, Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Bafra’da faaliyet gösteren bir restoran işletmecisi A.E.’nin (E-53) ise, konu etlerin hırsızlık olduğunu bildiği halde, etlerin 1,8 kilogramını kabul edip aldığı tespit edildi. A.E. de tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Geçitkale’de de önceki gün bir şahsa ait ambar olarak kullanılan binanın üzerindeki boşluktan ambar içerisine girildikten sonra ambar içerisinde muhafaza edilen hurda durumdaki bakır sıcak su kazanı çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.S. (E-38) tespit edilerek tutuklandı. Çalınan sıcak su kazanı tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de de faaliyet gösteren bir kafenin penceresi dün açılarak içeriye girildi ve masa çekmecesi içerisinde muhafaza edilen toplam 680 TL nakit para ile 2 adet güvenlik kamerası bulundukları yerden kasten kırılıp sökülmek suretiyle çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.K. (E-31) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta da faaliyet gösteren bir büfenin cam kapısı bugün kasten kırılıp hasara uğratıldıktan sonra büfe içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K. (E-48) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.