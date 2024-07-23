2022-2023 yılları içinde toplam 43 bin 400 dolar ve 175 bin sterlin parayı sahtekârlıkla temin eden kişi, dün tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da, S.B.M.A.Z.’nin (E-47), faaliyette olmayan bir gıda şirketinin yetkilisi ve sahibi olmadığı halde, ticaret yapma bahanesi ile dört ayrı şahıstan toplam 43 bin 400 dolar ile 75 bin sterlin nakit parayı, ayrıca İskele’de yapımı devam eden bir ikametgahı, kendisinin olmadığı halde kendisinin gibi gösterip satacağı beyanında bulunarak, başka bir şahıstan 100 bin sterlin parayı sahtekarlıkla temin ettiği belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, S.B.M.A.Z. dün Gazimağusa'da tespit edilerek, tutuklandı.

-Dilencilik yapan şahıs aleyhinde yasal işlem

Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı'nda dün saat 17.30 sıralarında dilencilik yapan A.A. (E-55), devriye halindeki bir polis ekibi tarafından suçüstü yakalandı. A.A. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü, el bileği kırıldı

Alaniçi’nde bir şahsa ait evin tadilatında çalışan Abdurrahman Çankaya (E-28), dün saat 09.00 sıralarında evin tavanındaki tahtaları söktüğü sırada, tahtalardan birinin kopması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı.

Çankaya, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ el bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-İkamet izinsiz 4 kişi aleyhinde yasal işlem

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz dört kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.