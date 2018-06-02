Gazimağusa’da dün gece H.H.H.’nin (E-34) üzerinde ve aracında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık üç gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içlerinde uyuşturucu bulunan 4 adet yarım içilmiş sigara bulundu.

Söz konusu şahsı tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ÇALIŞTIĞI YERDEN 7 BİN TL’LİK ELEKTRİK KABLOSU ÇALDI

Karakum’da, bir üniversiteye ait inşaat alanından 7 bin 280 TL değerinde elektrik kablosu çalındı.

Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen inşaat çalışanı H.B.’yi (E-23) tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

HIRSIZLIK VE MÜLKE TECAVÜZ

Gazimağusa’da M.A.(E-22), hurda satışı yapılan bir iş yerinden dün 1 adet taşlama makinesi, 1 adet matkap, 4 set anahtar takımı çalmaktan tutuklandı.

Başlattığı soruşturmada, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde ayni işyerinden çalınan 1 adet elektrikli matkap, 1 adet şarj aleti, 1 adet matkap pilini, 4 adet güvenlik kamerasını, 1 adet taşlama makinesini, 1 adet şarjlı matkap ve 1 adet anahtar setini de aynı şahsın aldığı belirlendi.

Soruşturma sürüyor.



16 YAŞINDAKİ KIZ KAYIP

Lefkoşa’da Nurana Yanbayeva’nın (K-16), ikametgahından dün sabah ayrıldığı ve geri dönmediği açıklandı.

Polisin arama çalışmaları devam ediyor.

YURT ODASINDA YANGIN

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Başbakanlık ışıkları yanında faaliyet gösteren Premium Kız Öğrenci Yurdu’nda dün gece bir öğrencinin ödev yapmak için kullandığı “ispirto tüpü”nün alev alıp kişisel eşyalarını tutuşturması neticesinde bir yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ancak çıkan yangın sonucunda, dumandan etkilenen yurt sakini beş kişi Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görmüş oldukları tedavilerin ardından taburcu oldu.

Yangının meydana geldiği 209 numaralı yurt odasının kliması, zemin parkesi ve kapısı yanarken, söz konusu oda ve koridorun da çıkan isten zarar gördüğü açıklandı.

Soruşturma sürüyor.