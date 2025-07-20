Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yürütülen denetim ve soruşturmalar sonucunda, çeşitli suçlarla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen M.M.A.Z.E.’nin (E-32) kullandığı araçta ve ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 28 gram hintkeneviri, 20 miligram beyaz toz uyuşturucu, 5 adet uyuşturucu hap, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 15 bin 500 TL ve 220 Sterlin nakit para ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.

- Müstahdem tarafından hırsızlık

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette çalışan M.A.Y.’nin (E-55), müşterilerden makbuz karşılığında tahsil ettiği 7 bin Amerikan Dolarını iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. İsmi geçen şahıs tutuklandı.

- Alsancak’ta hırsızlık

Öte yandan, 13 Temmuz’da, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir kumarhanede unutulan bir cüzdan ile içerisindeki 10 bin TL ve 200 Amerikan Doları’nı çaldığı belirlenen B.J.W. (E-66), dün Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkmak üzereyken tespit edilerek tutuklandı.

- Sarhoşluk ve rahatsızlık

Ayrıca, bugün saat 02.30 sıralarında, İskele Boğaz’da 270 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş halde yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık veren M.C. (E-46) suçüstü yakalanarak tutuklandı.

- İzinsiz ikamet

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde ise KKTC’de yasal statüsü olmadan ikamet ettiği belirlenen bir kişi tutuklandı. Polis, söz konusu olaylarla ilgili soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.