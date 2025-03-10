Lefkoşa’daki bir öğrenci yurdunda 5 kişinin karıştığı kavga, yaralanma ve kırıkla sonuçlandı. Şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, H.Y.(E-22), B.Ö.(E-23) ve S.Y.(E-21) bir taraf olup, koridor içerinde yüksek sesle bağırıp rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle tartıştıkları Ö.D.(E-20) ve S.K.(E-21) ile kavga etti. Kavgada, H.Y.’nin (E-22) S.K.’nin (E-21) yüzüne vurması sonucu, S.K’nin sol gözünde kanama ve burnunda kırılma meydana geldi.

Polis, bahse konu şahısların tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Serdarlı sakini Mulla hayatını kaybetti

Serdalı’da sakin Özden Mulla (E-64) hayatını kaybetti.

Mulla, bugün saat 04.00 sıralarında evinde ölü olarak bulundu. Yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm sebebinin otopsi ardından belli olacağı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Gemikonağı’nda hırsızlık yapan zanlının ikamet izni olmadığı tespit edildi

Gemikonağı’nda marketten bir şişe alkollü içki çaldığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Zanlının aynı zamanda ikamet izni olmadan ülkede ikamet ettiği saptandı.

Dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, markette müşteri olarak bulunan şahıs, 454,50 TL değerindeki bir şişe alkollü içkiyi alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkardı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, olayın zanlısı olarak görülen K.A.N. (E-28) tutuklandı. Zanlıya ilişkin yapılan muhaceret kontrolünde ise ikamet izni olmadığı belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.

- Sarhoş halde kavşakta kavga eden 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa - Lefkoşa ana yolunun İnönü Kavşağı’nda alkollü içki tesiri altında kişiler arasında çıkan kavgada 3 kişi tutuklandı.

Saat 00.45 sıralarında meydana gelen kavgada 370 mlgr alkollü içki tesiri altında olan E.S.(E-34) ile 600 mlgr alkollü içki tesiri altında olan A.C.(E-34) ve M.R.(E-38) muhtelif yerlerine vurarak kavga etti.

Ayrıca kavgada yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verildiği kaydedilen açıklamada, şahısların tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- İzinsiz ikamet eden iki kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz olarak ikamet eden iki kişi tespit edildi.

Şahısların tutuklanıp, hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.