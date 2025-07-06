Ülkede giderek yaygınlaşan elektrikli scooterlar, sunduğu pratiklik özellikleriyle ulaşımda alternatif haline geliyor; ancak, bu yeni araçların kullanımıyla ilgili kurallara uyulması büyük önem taşıyor.

Elektrikli scooter kullanıcılarının kendi güvenlikleri kadar, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini de gözetmeleri gerekiyor.

Polis, elektrikli scooter kullanıcılarının da diğer yol kullanıcıları gibi trafik kurallarına uyması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan rutin denetimlerde, konuyla ilgili tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar kurallara uymayan 102 elektrikli scootera el konulduğunu belirten polis, sürücüler aleyhinde yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Bu arada, elektrikli scooterların kullanımına ilişkin düzenlemeler ise, 26 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nde yapılan değişikliklerle belirlendi.

- “Şehirlerarası karayolları ve azami hız sınırı 50 km üzerinde olan karayollarında kullanılamaz”

Polis Basın Subaylığı, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada elektrikli scooter kullanıcılarının uyması gereken kuralları hatırlattı.

Scooterların 18 yaşın altındaki kişiler tarafından, şehirlerarası karayolları ve “azami hız sınırı 50 km/s” üzerinde olan karayollarında kullanılamayacağını belirten polis, diğer kuralları şöyle sıraladı:

“Bisiklet yolu varsa bisiklet yolunda sürülmelidir. Bisiklet yolu yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde soldan gidilmesi kaydıyla araç yolunda sürülebilir. Sürücü harici yolcu taşınamaz. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalıdır.

Elektrikli scooterlar, motorlu araç yolunda yan yana sürülmemelidir. Kaldırımlarda elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Başka bir araca bağlanarak sürülmek veya tutunarak sürülmesi yasaktır. İki elde direksiyonu tutmalıdır. Tek el ile elektrikli scooter sürülmesi yasaktır. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmesi yasaktır.”

- “Elektrikli scooter nedir?”

Öte yandan, elektrikli scooter; en fazla 30 kilometre hızı aşmayan, 351 watt'ın altında, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, kaymayan malzemeden yapılan ayak tahtası ve tutma yeri olan, dikey bir direksiyon mekanizması içeren, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek şekilde farı, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve reflektörü olan, 30 metreden duyulabilecek ses, korna veya benzeri ses aleti olan ve ayakta kullanılan elektrikli taşıttır.

Akü gücü 351 watt’ın üzerinde olan ve 30 kilometreden fazla hız yapabilen motobisiklet; motosiklet ve motorlu üç tekerlekli araçlar ise yasada belirtilen motorlu araç sınıfı altında kayıt edilmesi ve ilgili motorlu aracın sürüş ehliyeti (J, H1, H2, H) sınıfıyla sürülmesi gerekiyor.