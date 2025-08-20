Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan C.D.’nin (E-28) çantasında uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü bulundu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 15.30 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak olan C.D. (E-28), x-ray cihazından geçtiği sırada tasarrufunda bulunan çantada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Ani ölüme otopsi

Yeniceköy’de önceki gün ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatnoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren İlkay Soyel’in (K-81) otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlenecek. Soruşturma devam ediyor.

-Demirhan’da hırsızlık

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde, müşteri olarak bulunan kimliği meçhul şahıs/lar tarafından, kozmetik reyonunda satışa sunulan muhtelif kozmetik ürünlerini alınıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkararak, çalındığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.İ.(K-31) ve S.İ.(K-34) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Dikmen’de yangına sebep olan şahıslar tutuklandı

Dikmen’de bugün dağlık bir arazide meydana gelen yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, yangının meydana gelmesinde zanlı olarak görülen M.S.(E-47), K.B.(E-24) ve E.A.(E-40) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de sarhoşluk

Girne’de dün gece kamuya açık bir yer olan Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi hasta bekleme salonu içerisinde, B.A.E.(E-29) 276 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kayıp şahıs

Polise bugün verilen bilgide; Girne’de sakin Mohammad Amin Khosravi’nin (E-41), 18 Ağustos saat 06.00 sıralarında, iş yerinden ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi. Bahse konu şahıs aranıyor. Soruşturma sürüyor.

-Yenierenköy’de yangın

Yenierenköy’de bu sabah Süleyman Uluçaylı Sokak üzerinde, bir şahsa ait ikametgahın yanında park halinde bulunan JA 749 plakalı salon araçta, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

Alsancak’ta da bu sabah bir şahsa ait tarla içerisinde, batmış durumda olan AA227C plakalı çift kabin araçta, batmış olduğu yerden çıkarılmaya çalışıldığı sırada, muhtemelen aracın egzozunun ısınıp kuru otları tutuşturması ve çıkan yangının araca sirayet etmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bahse konu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.