Lapta’da sakin 60 yaşındaki Hüseyin Avşaroğlu, dün kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Avşaroğlu, dün saat 21.30 sıralarında aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Avşaroğlu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-45 yaşındaki Erkan Kaşıkcı hayatını kaybetti

Güzelyurt’ta sakin 45 yaşındaki Erkan Kaşıkcı, bugün saat 00.10 sıralarında, kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Kaşıkcı’nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı, ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

-Dusan Muzika’nın ölüm sebebi “suda boğulma”

Geçen cumartesi Gazimağusa’da bir plajda, deniz içerisinde bulunduğu sırada hareketsiz olarak görülmesi üzerine, görevli cankurtaran tarafından sahile çıkarılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Dusan Muzika’nın (E-72) ölüm sebebi belirlendi.

Muzika’nın, “suda boğulma (asfiksi)” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

-Mohammad Amin Khosravi’nin ölüm sebebi ileri tetkikler sonucunda belirlenecek

Geçen hafta çarşamba günü Girne’de kaldığı ikametgah içerisinde ölü bulunan Mohammad Amin Khosravi’nin (E-41) otopsisi yapıldı, kan ve doku örnekleri alındı.

Mohammad Amin Khosravi’nin ölüm nedeni, yapılacak ileri tetkikler sonucunda belirlen