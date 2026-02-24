Girne ve Alsancak’ta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, satışa hazır paketler halinde 28 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulundu, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 19.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, R.G. (E-48) ile S.T.’nin (K-47) bulundukları araç içerisinde ve akabinde farklı konumlarda yapılan aramalarda bulunan maddeler emare olarak alındı. Soruşturma devam ediyor.

-Dipkarpaz’da 20 yaşındaki genç tutuklandı

Dipkarpaz-Zafer Burnu anayolu üzerinde de dün Dipkarpaz Polis Karakolu ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen E.Ş.’nin (E-20) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Dipkarpaz’da kanunsuz avlanma

Dipkarpaz’da avlanmaya açık olan 1 numaralı av bölgesi içerisinde F.S.'nin (E-50), adına kayıtlı av tüfeği ile kullanımındaki araç içerisinden 1’inci İnce Av Mevsiminde avlanması yasak olan Turaç kuşuna ateş edip vurduğu ve kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

Bahse konu şahsa, işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 5 asgari ücret tutarında para cezası kesilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Tatlısu’da iş kazası

Tatlısu’da yapımı devam etmekte olan üç katlı bir binada çalışan Md Aktarul Islam (E-43), yüksekten düşerek yaralandı ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafa ve göğüs travması teşhisi ile yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında Ü.Y. (E-43) ve E.A. (E-53) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet: 11 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı ettiği tespit edilen toplam 11 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.