Polis, Lapta’da Selvili Tepe yolu üzerinde Anıt Tank mevkiinde meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı, sürücünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 11.30’da sürücü Murat Başdan (E-25) yönetimindeki PD 933 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, tank paletlerine ve uçurumda bulunan selvi ağacı ile kayalara çarpıp takla atarak yaklaşık 100 metre derinlikteki uçuruma düştü.

Araç sürücüsü; polis, Sivil Savunma Teşkilatı ve İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor.