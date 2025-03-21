 Polis Basın Subaylığı, 23 Mart Pazar günü Karaağaç-Alevkayası yolunda tırmanma rallisi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Tırmanma Şampiyonası 1’inci yarışının 09.00-14.30 saatleri arasında olacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatler arasında, Karaağaç-Alevkayası yolunun Karaağaç-Esentepe kavşağı ile Alevkayası Piknik Alanı arasında kalan kısmının araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı kaydedildi.

Öztürkler, Azerbaycan-Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile görüştü Öztürkler, Azerbaycan-Kıbrıs Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ile görüştü

Sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.