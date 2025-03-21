Polis Basın Subaylığı, 23 Mart Pazar günü Karaağaç-Alevkayası yolunda tırmanma rallisi yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Tırmanma Şampiyonası 1’inci yarışının 09.00-14.30 saatleri arasında olacağı bildirildi.

Açıklamada, belirtilen saatler arasında, Karaağaç-Alevkayası yolunun Karaağaç-Esentepe kavşağı ile Alevkayası Piknik Alanı arasında kalan kısmının araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın alternatif yollardan sağlanacağı kaydedildi.

Sürücülerin, kendileri ile yarışmacıların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.