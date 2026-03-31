Çatalköy’de cuma günü 23.00 sıralarında ATM cihazı önünde, bir şahıs tarafından düşürülen bankamatik kartı kimliği meçhul şahıs/lar tarafından bulunup alınarak çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen U.N.(E-27) tespit edilerek tutuklandı.

-Akdoğan’da berber dükkânında hırsızlık

Polis, 13 Mart’ta, Akdoğan’da bir berber dükkânında çalışan K.T.’nin (E-32), kendisine verilen maaşı beğenmediği gerekçesiyle işten ayrıldığı sırada, işletmeye ait iki adet tıraş makinesi ile parçalarını, berber makas setini ve berber önlüğünü alıp çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahıs tespit edildi ve tutuklandı.

-“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”: Bir tutuklama

Lefkoşa’da “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”ndan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay dün, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Park halinde bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen M.C.’nin (E-27) üzerinde ve konu araçta polis tarafından arama yapıldı.

Aramada, tasarrufunda içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan yarısı içilmiş sigara bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İzinsiz ikametten iki kişiye yasal işlem

Dün, kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Palm Beach’de araç yüksek sesle müzik dinleyen 19 yaşındaki gence yasal işlem

Polis dün, saat 03.30 sıralarında, Gazimağusa’da Palm Beach bölgesindeki bir araç park yerinde, M.B.’nin (E-19) kullanımındaki araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlemek suretiyle çevreye rahatsızlık verdiğini belirtti.

Bahse konu şahıs aleyhinde “çevre yasasına aykırı harekette bulunmak”tan yasal işlem başlatıldı.