Vadili’de tarlada çalışırken rahatsızlanan 61 yaşındaki Tahsin Topaloğlu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün 12.45 civarında meydana geldi.

-Çayırova’da aniden rahatsızlanan 74 yaşındaki turist hayatını kaybetti

Öte yandan dün 16.00 sıralarında, KKTC’de turist olarak bulunan Eric Marten Gurberg (E-74), Çayırova’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

-Hamitköy’de bir araçta 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu…2 kişi tutuklandı

Hamitköy’de Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.(E-42) ve H.D.’nin (E-44) araçlarında yapılan aramada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye izinsiz olarak ithal edilen ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulunan 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz yaşayan 6 kişi tutuklandı

Öte yandan dün ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 6 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Aracında kanunsuz bir ahşap sopa ve bıçak bulunan 1 kişi tutuklandı

Gemikonağı’nda polis tarafından A.Ç.’nin (E-19) kullanımındaki araçta yapılan aramada, bir ahşap sopa ve bıçağı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

Dün 20.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bıçak ve sopaya emare olarak el konulurken, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Mobilya atölyesinde malzeme taşıdığı sırada iki malzeme arasına sıkışan 44 yaşındaki Yonca Mahalleli yaralandı

Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinde misafir olarak bulunan Yonca Mahalleli (K-44), atölyede malzeme taşındığı sırada iki malzeme arasında sıkışarak yaralandı.

Dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-Evinin yüzme havuzunun kenarında yürüdüğü sırada düşüp yaralanan 93 yaşındaki Emine Doygunel, yoğun bakıma kaldırıldı

Öte yandan Ozanköy’de ikametgahının bahçesinde bulunan yüzme havuzunun kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşüp başını havuz kenarına çarparak yaralanan ve havuza düşen 93 yaşındaki Emine Doygunel (K) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yoğun bakım servisi’nde müşahede altına alındı.

Olay bugün saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.