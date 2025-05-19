Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen bazı polisiye olaylar Rum basınında yer buldu.

Haravgi gazetesi, Baf’ta bir otelde kalan yabancı uyruklu bir turistin, yine aynı otelde konaklayan 9 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği için tutuklandığını yazdı.

Rum polisinin konuya ilişkin araştırmasını sürdürdüğünü belirten gazete, Baf’ta gerçekleşen bir diğer olayda ise, 17 yaşındaki bir gencin, okulda bulunduğu sırada aniden hayatını kaybettiğini yazdı.

Gencin okul avlusunda arkadaşlarıyla bulunduğu sırada rahatsızlandığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktaran gazete, gencin çakmak gazı soluduğu ihtimali üzerinde durulduğunu da belirtti.