İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, H.H.H. (E-41) ve G.A. (K-38) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında, H.H.H.’nin kullandığı ve G.A.’nın yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 5 adet kağıt, bir adet makas ve çerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında şahısların Gazimağusa’daki ikametgahında yapılan aramada ise muhtelif ebatlarda, üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 116 adet kağıt ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

-Gazimağusa’da mutfak tüpü hırsızlığı

Gazimağusa’da İhsan Kılıç Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın giriş kapısı önündeki mutfak tüpünün 4 Temmuz Cuma günün çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen T.Ç.(E-25) tespit edilerek tutuklandı.

-Girne’de sahtekarlıkla para temini

Girne’de, 27 Haziran tarihinde dolandırmak kastı ile bir şahsa ev kiralayabileceği yönünde yalan beyanda bulunup 35 bin TL parayı nakit, 83 bin 580 TL parayı ise banka havale yolu ile kendi hesabına aktarılmasını sağlayan G.Ç. (K-36) ‘nin sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında G.Ç. tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz olan bir kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Ötüken’de yangın

Ötüken Ağıllar Bölgesinde dün saat 14.30 sıralarında, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde yaklaşık 10 dönüm alan içerisinde bulunan kuru otlar ile 33 adet yetişkin harnup ağacı yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Lefke’de iş kazası

Gemikonağı’nda Halil Ağa Sokak üzerinde, yapımı devam etmekte olan bir inşaatta çalışan Mehmet Ali Aslan (E-27), dün saat 08.45 sıralarında, inşaatın dördüncü katındaki dairenin balkon penceresinin ölçüsünü alırken kaybedip 12.80 metre yükseklikten toprak zemin üzerine düştü ve ağır yaralandı.

Aslan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.