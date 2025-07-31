Girne Karaoğlanoğlu'nda bir iş yerine tabancayla ateş açılmasıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, 20 Haziran’da meydana gelen olayda bir iş yerine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tabancayla ateş edilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada G.K.(E-27) ve S.Ö.(E-23) tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan O.O’da (E-28), Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

- Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 6 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, dün E.B.(K-44), A.Ö.(E-44) ve M.Ö’nün (E-20) evinde yapılan aramada, içerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan toplam 11 adet sarma sigara izmariti bulundu.

Güzelyurt’ta ise trafik denetimi yapıldığı sırada kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.H.(E-35) ile araçtaki yolcular M.T.(E-26) ve M.T’nin (E-80) şüpheli hareketleri sonucu konu araçta ve üzerlerinde yapılan aramalarda, tasarruflarında içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara izmariti bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Aracında hava tüfeği ile 220 adet saçma bulundu

Girne Turizm Limanı’nda, dün, gemiyle KKTC’ye gelen İ.G’nin (E-51) kullanımındaki araçta gümrük memurları tarafından yapılan kontrolde, 1 adet hava tüfeği ile toplam 220 adet hava tüfeği saçmasını kanunsuz olarak tasarruf edip, ülkeye ithal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İkamet izinsiz iki kişi tutuklandı

Ülke genelinde, dün, polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklandı.

- Torpido gözündeki paraları çaldı, tutuklandı

Alsancak’ta, 8 Temmuz’da, C.Ş’nin (E-39) arkadaşından ödünç aldığı aracın torpido gözünde muhafaza edilen toplam 4 bin 100 ABD doları, 850 STG ile 8 bin 500 TL nakit parayı alıp, tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen C.Ş. tespit edilerek tutuklandı.

- Özel tasarım pastaları işletmenin izni olmadan dışarıya sattı

Girne’de bir kafede çalışan M.C.(E-34), 13 Haziran -18 Temmuz tarihleri arasında toplam 10 adet özel tasarım pastayı işletmenin izni olmadan dışarıya satmak suretiyle temin ettiği toplam 26.334,11 TL parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Bahse konu şahıs, tutuklandı.

- Kayıp şahıs bulundu

Alsancak’ta, 11 Temmuz’dan beri kayıp olan Cemil Şimşek (E-36) bulundu.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.