Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne giden E.K’nin (E-29), gerçekte pasaportunun yurt dışında bulunan ikiz kardeşi Y.K’de (E-28) olmasına rağmen, kaybolduğu yönünde kayıp formu doldurup resmi evrağı sahteledi ve tedavüle sürerek sahte davranışla kayıt temin etti.

Polis basın bültenine göre, yürütülen ileri soruşturmada, E.K. ve ülkeye giriş yapan ikiz kardeşi Y.K. tespit edilerek tutuklandı.

- Ercan'dan çıkış yaparken eşyalarında canlı mermi tespit edildi

Ercan Havalimanı’nda, dün yurt dışına çıkış yapacak olan A.A.İ.(E-19) x-ray cihazından geçtiği sırada eşyalarında yapılan kontrolde, 9 mm çapında 1 adet canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- 18 yaşından küçük şahıslara tütün ürünü satan işletmelere yasal işlem

Güzelyurt’ta, Güvenli Okul Projesi kapsamında Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, iki ayrı işletmenin 18 yaşından küçük şahıslara sigara ve tütün ürünü sattıkları tespit edildi. Bahse konu işyeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

- KKTC'de izinsiz ikamet eden beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

- Park halindeki araçtan 570 bin TL parayı çalan zanlılar tutuklandı

Boğaztepe’te 8 Ağustos’ta park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinde muhafaza edilen toplam 570 bin TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.S.(K-22) ve İ.S.E.(K-) tespit edilerek tutuklandı.