Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun ikinci toplantısı başladı
Gazimağusa’da yere düşürülen cep telefonunu çalan 19 yaşındaki genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Gazimağusa’daki bir öğrenci yurdu önünde yere düşürülen cep telefonu, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından alınıp çalındı. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen B.K.(E-19) tutuklandı.

- Alkollü şahıs iki aracı ateşe vermeye çalıştı

Öte yandan dün saat 17.00 sıralarında, Girne’de, İ.A.(E-39) 160 miligram alkollü içki tesiri altında bir şahsa ait iki aracı ateşe vermeye çalıştı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerde ikamet izinsiz 5 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.