Bafra’da ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edilen iki kişiye asgari ücretin ikişer katı para cezası kesildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 10.30 sıralarında Bafra’da, polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, H.K.(E-47) ile M.A.’nın (E-49) ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslara asgari ücretin ikişer katı para cezası kesildi.

-Uyuşturucu…

Ercan Havalimanı’nda bu sabah saat 02.00 sıralarında, yurt dışına çıkış yapacak olan H.A.(E-25) x-ray cihazından geçtiği sırada eşyalarında polis tarafından yapılan kontrolde, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahte bir kira sözleşmesi düzenleme, tedavüle sürme

Aralık 2025 ayı içerisinde, N.K.’nin (E-76), A.M.D.(E-67) ve P.P.’nin (K-39) yardımıyla ile oturma izni çıkarmak maksadıyla, Karşıyaka’da Kandil Sokak’ta bulunan bir evde kiracı olarak ikamet ettiğini gösteren sahte bir kira sözleşmesi düzenleyerek ilgili kurumlarda ibraz edip tedavüle sürdüğü ve sahtekarlıkla ikametgah belgesi ile oturma izni temin ettiği tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, N.K. ve P.P. tespit edilerek tutuklandı, A.M.D. ise aranıyor.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Düzova’da dün, 185 miligram alkollü içki tesiri altındaki M.R.Y.(K-43) ve Gazimağusa’da nefes örneği vermeyi reddeden ancak alkollü olduğu düşünülen T.G.(E-35), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

-Mekan kapama saatine uymamak

Lapta’da Polis Ekiperi tarafından 31 Ocak’ta saat 02.00 sıralarında yapılan kontrolde, bir barın mekan kapatma saatine uymadığı tespit edildi. Bahse konu bar işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Kaçak ikamet

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen iki kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.